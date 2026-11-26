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Policia greke ka arrestuar tre shqiptarë nga zona e Sarandës, pasi dyshohen për trafikim të 66 kilogramëve e 742 gramëve marihuanë nga Shqipëria drejt Igumenicës.
Sipas TCH, droga u gjet në një automjet të drejtuar nga njëri prej të dyshuarve, ndërsa dy të tjerët dyshohet se shërbenin si pararendës për të paralajmëruar për kontrollet policore.
Gjatë operacionit u sekuestruan edhe dy automjete, 1 mijë e 130 euro dhe katër telefona celularë.
Të arrestuarit janë dërguar para Prokurorisë së Thesprotisë.