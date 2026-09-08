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Dy persona janë arrestuar në Ferizaj nën dyshimin se janë të përfshirë në disa raste të vjedhjeve të rënda, përfshirë edhe vjedhje në objekte fetare në Lipjan.
Rasti është zbuluar më 5 shtator, kur Njësiti i Hetimeve i Stacionit Policor në Ferizaj, në asistencë të Njësitit të Hetimeve të Stacionit Policor në Lipjan, ka realizuar një kontroll në një lokacion në qytetin e Ferizajt, transmeton Klankosova.tv.
Si rezultat i veprimeve hetimore, policia ka arrestuar dy persona, A.M., 39 vjeç, dhe B.K., 31 vjeç, të cilët dyshohet se kanë kryer vjedhje në disa lokacione të ndryshme.
Sipas policisë, të dyshuarit dyshohet se janë përfshirë edhe në vjedhje të rënda në objekte me rëndësi të veçantë, përfshirë xhami në territorin e Komunës së Lipjanit.
Gjatë verifikimeve është konstatuar gjithashtu se A.M. dhe B.K. dyshohet se janë të përfshirë në rastin e vjedhjes së rëndë të raportuar më 5 shtator në Xhaminë e fshatit Nikadin, në Ferizaj.
Pas arrestimit, të dyshuarit janë dorëzuar për procedura të mëtejme te Njësiti i Hetimeve i Stacionit Policor në Lipjan.