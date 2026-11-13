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Një grua shqiptare u arrestua mëngjesin e së premtes në Igumenicë të Greqisë me një sasi të madhe marihuane.
Sipas Policisë, si pjesë e kontrolleve të synuara, makina që po drejtonte gruaja dhe që i përkiste asaj, u ndalua. Brenda u gjetën 80 pako me marihuanë, me një peshë totale prej 86 kg e 438 gramë.
Sipas Top Channel, droga dhe automjeti u konfiskuan, ndërsa ndaj gruas së arrestuar u ngrit një çështje penale. Droga ishte ngarkuar në kufirin e gjelbër me Shqipërinë dhe do të futej në brendësi të tokës greke.
Shqiptarja pritet të dërgohet në Prokurorinë e Shkallës së Parë të Thesprotisë.