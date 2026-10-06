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Policia austriake ka vënë në pranga gjashtë të dyshuar për trafik droge.
Kështu njoftoi të hënën zëdhënësja e policisë Irina Steirer. Droga mësohet u sekuestrua në një dhomë hoteli në Austrinë e Poshtme, shkruan Euronews.al, transmeton Klankosova.tv.
Të arrestuarit janë tre shqiptarë të moshës 46, 42 dhe 38 vjeç, dhe tre italianë të moshës 72, 53 dhe 23 vjeç. Operacioni u zhvillua pranë qytetit Schwechat, i cili kufizohet me Vjenën dhe i përket distriktit Bruck an der Leitha. Detaje të mëtejshme nuk u bënë të ditura.
Hetuesit siguruan një kartë çelësi për një dhomë hoteli në Austrinë e Poshtme. Gjatë kontrollit, ata sekuestruan një sasi të madhe kokaine, para të gatshme dhe disa telefona celularë.
“Në total, u konfiskuan afërsisht njëmbëdhjetë kilogramë kokainë”, tha zëdhënësja e policisë.