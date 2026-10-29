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Seanca plenare në Parlamentin e Shqipërisë është shoqëruar me tensione dhe kaos, pasi deputetët e Partisë Demokratike kanë hedhur sende në drejtim të kryeministrit Edi Rama.
Pas votimit të projektligjit të ri për Bankën e Shqipërisë dhe tensioneve të regjistruara në sallën e Kuvendit, është mbyllur seanca parlamentare.
Seanca u shoqërua me përplasje mes mazhorancës dhe opozitës, ndërsa në përfundim u miratua projektligji për Bankën e Shqipërisë me 84 vota pro, duke siguruar shumicën e cilësuar të kërkuar për kalimin e tij.
Të pranishëm në këtë seancë ishin të pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, së bashku me ish-zv.kryeministren, Belinda Balluku.