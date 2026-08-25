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Një person ka raportuar në Policinë e Kosovës se është kanosur nga një tjetër pas një fjalosjeje në një kafiteri në Leposaviq.
Sipas raportit të Policisë, rasti ka ndodhur më 22 gusht rreth orës 23:50, ndërsa është raportuar më 24 gusht, transmeton Klankosova.tv.
I dyshuari është intervistuar nga policia dhe, në konsultim me prokurorin, është liruar në procedurë të rregullt.
Rasti është duke u trajtuar nga organet kompetente.
Leposaviq / 22.08.2026-23:50. Me datë 24.08.2026 ankuesi m/k, ka raportuar se me datën e cekur, në një kafiteri i dyshuari m/k pas një fjalosje e ka kanosur. Lidhur me rastin, i dyshuari pas intervistimit, në konsultim me prokurorin është liruar në procedurë të rregullt.