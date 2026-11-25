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Një rast i kanosjes me armë është raportuar në rrugën “Dëshmorët e Kombit” në Vushtrri, pas një mosmarrëveshjeje lidhur me një borxh.
Sipas raportit të Policisë, rasti ka ndodhur më 24 nëntor, rreth orës 17:45, kur dy persona, meshkuj kosovarë, kanë raportuar se ishin kanosur nga një person, i cili gjatë incidentit kishte ekspozuar një armë.
Me vendim të prokurorit, Policia ka kryer bastisje në shtëpinë e të dyshuarit, ku gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar katër fishekë, një karikator i zbrazët dhe një sprej.
I dyshuari është arrestuar dhe është intervistuar në lidhje me rastin.
Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, ai është liruar në procedurë të rregullt.