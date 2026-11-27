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Testi me shkrim për kandidatët që synojnë të bëhen prokurorë të rinj do të mbahet të dielën, më 29 nëntor.
Duke filluar nga ora 12:00, në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, zhvillohet procesi, ku testi do të hartohet ditën e testimit, në përputhje me procedurat ligjore, në prani të vëzhguesve dhe monitoruesve vendorë e ndërkombëtarë.
Në kuadër të përgatitjeve për organizimin e testimit, Komisioni për rekrutimin e prokurorëve të rinj, i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Arian Gashi, ka mbajtur të premten një takim ku janë diskutuar aspektet organizative dhe mbarëvajtja e procesit.
Komisioni ka theksuar rëndësinë e transparencës, paanshmërisë dhe integritetit, duke bërë të ditur se përgatitjet e deritashme janë zhvilluar sipas planifikimit, raporton Betimi për Drejtësi, transmeton Klankosova.tv