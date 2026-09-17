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Një paciente rreth 60-vjeçare, e diagnostikuar prej më shumë se tre vitesh me çrregullime të tiroides, rrëfen se më herët nuk kishte njohuri për sëmundjen, pavarësisht simptomave si lodhja, imuniteti i dobët dhe nervozizmi.
Në muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e tiroides, endokrinologët theksojnë se shumica e tumoreve janë beninje dhe kanë prognozë të mirë, ndërsa në sektorin publik ende mungon terapia me jod radioaktiv për pacientët me tumore malinje pas operacionit.
Detajet i kuptoni në kronikën e mëposhtme: