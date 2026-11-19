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Friedrich Merz, Kancelari Federal i Gjermanisë organizoi takimin e nivelit të lartë të “Koalicionit të Vullnetmirëve” në Berlin.
I ftuar ishte edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Takimi është zhvilluar në Kancelarinë Federale Gjermane dhe ka në përbërje vende të konsideruara pro Ukrainës, raporton Top Channel, transmeton Klankosova.tv.
Sipas zyrës së shtypit në kryeministri ftesa për pjesëmarrje e kryeministrit Edi Rama në këtë tryezë të rëndësishme riafirmon rolin aktiv të Shqipërisë si partnere e besueshme në çështjet e sigurisë, paqes dhe stabilitetit evropian.