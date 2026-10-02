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Ekipet e KRU “Gjakova” gjatë punës për pastrimin e rrjetit të kanalizimit në Gjakovë dhe Rahovec kanë hasur në puseta të bllokuara nga mbetje të ndryshme.
Sipas KRU “Gjakova”, ekipet kanë punuar me orë të tëra për zhbllokimin e pusetave. Në një pusetë në Rahovec është gjetur dhe nxjerrë një pjesë e bordurës së rrugës (gur skajor), e cila kishte bllokuar kanalizimin.
Ndërkaq, në një pusetë në Gjakovë janë nxjerrë sasi të mëdha zalli, gurësh, çimentoje, plastike dhe madje edhe pirunë.
KRU “Gjakova” u ka bërë thirrje operatorëve dhe kompanive që merren me asfaltimin dhe ndërtimin e rrugëve që të mos hedhin mbetje në rrjetin e kanalizimit, pasi ato vështirësojnë punën e ekipeve dhe mund të shkaktojnë dëmtime serioze të rrjetit./Klankosova.tv