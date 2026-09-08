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Kanadaja ka vendosur të martën në fuqi tarifat “hakmarrëse” ndaj një sërë produktesh amerikane, ndërsa ende nuk ka asnjë shenjë për një marrëveshje të re tregtare mes dy vendeve.
Tarifat e kundërta do të prekin mallra amerikane me vlerë rreth 28 miliardë dollarë kanadezë, ose rreth 20 miliardë dollarë amerikanë. Lista përfshin një gamë të gjerë produktesh, nga çeliku dhe mobiliet deri te bluzat prej pambuku, ndërsa tarifat në disa raste arrijnë deri në 50%, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Në listën fillestare ishin përfshirë edhe peshku i freskët dhe karavidhet, por qeveria kanadeze vendosi më vonë t’i përjashtojë këto produkte pas kundërshtimeve nga industria vendase e produkteve të detit.
Vendimi tregon edhe sfidat me të cilat përballet Kanadaja në përpjekjet për t’iu përgjigjur politikës tregtare të ShBA-së, duke pasur parasysh se Shtetet e Bashkuara janë partneri më i madh tregtar i Kanadasë.
Zyrtarët amerikanë dhe kanadezë kanë deklaruar se dëshirojnë të arrijnë një marrëveshje, por deri tani nuk ka pasur asnjë lëvizje për rifillimin e negociatave, të cilat u ndërprenë në fund të gushtit.