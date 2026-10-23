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Kryeministri kanadez Mark Carney tha të premten se ekipi i tij kishte ngritur çështje që lidhen me të drejtat e LGBTQ+ gjatë takimeve të zhvilluara me qeverinë turke një ditë më parë, duke shtuar se angazhimi i Otavës në partneritete nuk nënkupton miratim të politikave të palës tjetër.
Carney, i cili po zhvillon vizitën e parë dypalëshe në Turqi nga një udhëheqës kanadez, foli para gazetarëve në Stamboll, pasi ra dakord me Presidentin Recep Tayyip Erdogan në Ankara për t'i ngritur marrëdhëniet në nivelin e një partneriteti strategjik, transmeton Klankosova.tv,
Sipas Reuters, vizita e tij vjen në një kohë kur në Turqi po ndërmerren masa të ashpra ndaj grupeve LGBTQ+; masa të cilat, sipas qeverisë, synojnë mbrojtjen e fëmijëve dhe vlerave familjare.
Masat e ashpra të Turqisë ndaj opozitës që nga viti 2024, si dhe arrestimet e reja që kanë në shënjestër komunitetin LGBTQ+ që nga shtatori, kanë shkaktuar kritika nga grupet e të drejtave të njeriut dhe disa zyrtarë evropianë.
Ankaraja deklaron se gjyqësori është i pavarur, duke mohuar se hetimet apo çështjet gjyqësore janë të motivuara politikisht. /Klankosova.tv