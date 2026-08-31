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Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka dekoruar me Medaljen Presidenciale të Meritave sportisten, Donjeta Sadiku, për suksesin e veçantë të shpalljes kampion në Lojërat Mesdhetare, kontributin në boks dhe përfaqësimin e denjë të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Në hapjen e Lojërave Mesdhetare në Taranto të Italisë, Donjeta mbajti me krenari flamurin e Republikës së Kosovës gjatë parakalimit të sportistëve kosovarë, transmeton Klankosova.tv.
Pak ditë më vonë, pas fitores në finale ndaj përfaqësueses së Serbisë, Kristina Kuluhova, ajo fitoi medaljen e artë dhe e ngriti flamurin e Kosovës në majën më të lartë të podiumit.
“Një sukses historik për Donjetën dhe Kosovën”, ka shkruar Haxhiu për suksesin e arritur të Sadikur.
“E përgëzova Donjetën, trajneren Marjola Sallauka dhe të gjithë ekipin e saj për këtë arritje të madhe, duke u uruar suksese të mëtejshme dhe medalje të tjera në garat e ardhshme. Me punën dhe sukseset e vazhdueshme, Donjeta vazhdon të jetë shembull i shkëlqyer i sportistes që e përfaqëson Kosovën me krenari dhe dinjitet”, ka shkruar ajo.