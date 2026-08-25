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Një kamion i vogël është përfshirë nga flakët pasditen e sotme në një aks rrugor pranë Laçit, duke shkaktuar panik te drejtuesit e mjeteve dhe banorët e zonës.
Zjarri ka shkaktuar shtëllunga të dendura tymi të zi, të cilat janë përhapur në zonën përreth dhe kanë ndikuar në qarkullimin e automjeteve.
Pavarësisht situatës, raportohet se nuk ka persona të lënduar. Drejtuesit e mjeteve janë detyruar të ngadalësojnë lëvizjen ndërsa në vendngjarje kanë ndërhyrë autoritetet për shuarjen e flakëve dhe normalizimin e trafikut.
Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit. Rrethanat e incidentit pritet të përcaktohen pas veprimeve hetimore.