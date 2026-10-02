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Kompozitori shqiptar Adrian Hila është proceduar penalisht në gjendje të lirë dhe janë referuar materialet në prokurori për veprën penale “Ndërhyrja e padrejtë në jetën private”.
Procedimi i tij u bë shkaku i vendosjes së kamerave, raporton A2CNN, transmeton Klankosova.tv.
Ndërsa se kush i ka shpërndarë pamjet vijojnë ende hetimet nga policia për ta zbuluar.
Kompozitori Adi Hila ka dhënë dëshminë e tij në polici të enjten, pas publikimit në rrjetet sociale të videove të tij, në momente intime me disa artiste të njohura.
Sipas dëshmisë së tij, kamerat janë vendosur për arsye sigurie, pasi në zonën ku ndodhet banesa e tij kishin ndodhur vjedhje. Për këtë arsye, ai pretendon se kishte vendosur kamera në çdo cep të pronës, transmeton Klankosova.tv.