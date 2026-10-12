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Deputeti i vetëm shqiptar në Luginën e Preshevës, Shaip Kamberi, ka kritikuar mungesën e transparencës për qindra milionë euro që Serbia ndan çdo vit për serbët në Kosovë, duke akuzuar njëkohësisht pushtetin serb për bllokimin e mjeteve të destinuara për shqiptarët e Luginës së Preshevës.
Në një reagim të publikuar nga Koalicioni Shqiptar, Kamberi ka kërkuar llogaridhënie për fondet publike të Serbisë dhe zhbllokimin e mjeteve që Kosova ndan për projekte konkrete në mbështetje të komunitetit shqiptar në Luginë.
Kamberi i është referuar deklaratës së presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, të bërë më 13 shtator 2022 në Kuvendin e Serbisë, kur ai kishte deklaruar se shteti serb ndan nga 700 deri në 820 milionë euro në vit për Kosovën.
Sipas deputetit shqiptar, pavarësisht shumave të deklaruara, nuk është bërë e qartë se ku përfundojnë këto para dhe kush mban përgjegjësi për shpenzimin e tyre.
“Në Kuvendin e Serbisë, A. Vuçiq kishte deklaruar se Serbia ndan për ‘çdo vit 700-820 milionë’ euro për Kosovën pa theksuar se kujt i paguhen këto para dhe kush i kontrollon. U pranua se shuma e saktë nuk dihej dhe se jo të gjitha mjetet kalonin përmes të ashtuquajturës ‘Zyrë për Kosovën’”, ka shkruar Kamberi transmeton Klankosova.tv.
Ai ka ngritur pikëpyetje edhe për destinimin e pjesës tjetër të fondeve, duke u bazuar në vlerësimet për shumat që ndahen përmes Zyrës për Kosovën dhe ministrive të tjera të Serbisë.
“Nëse vlerësimet për 100-180 milionë euro për Zyrën për Kosovën dhe rreth 100 milionë përmes ministrive të tjera janë të sakta, ku përfundojnë qindra milionët e mbetur? Kush i përfiton dhe kujt i jep llogari?”, ka pyetur deputeti.
Në anën tjetër, Kamberi ka theksuar se Serbia po bllokon fondet që Kosova ndan për shqiptarët e Luginës së Preshevës, përfshirë projekte dhe programe që synojnë mbështetjen e drejtpërdrejtë të komunitetit shqiptar.
Sipas tij, bëhet fjalë për 129 projekte dhe katër programe që përfshijnë librat falas për nxënësit, praktikën profesionale, funksionimin e Këshillit Kombëtar Shqiptar dhe aktivitetet e avokimit.
Duke krahasuar mënyrën e trajtimit të këtyre fondeve, Kamberi ka thënë se ekziston një dallim i qartë mes financimit për serbët në Kosovë dhe mbështetjes për shqiptarët në Luginë.
“Dallimi është i qartë: për qindra miliona euro kërkohet besim, pa transparencë të plotë publike. Për librat e fëmijëve shqiptarë dhe projektet konkrete për komunitetin shqiptar vendoset bllokadë”, ka deklaruar ai.
Kamberi ka kërkuar transparencë për çdo euro të parasë publike dhe heqjen e pengesave për fondet e destinuara për shqiptarët e Luginës së Preshevës.
“Të drejtat e pakicave nuk mund të varen nga interesat politike të pushtetit. Llogaritë të bëhen publike. Mjetet të zhbllokohen. Barazia të zbatohet”, ka përfunduar Kamberi në reagimin e tij.