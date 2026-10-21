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Bartësi i listës së Koalicionit Shqiptar, Shaip Kamberi, ka bërë thirrje për mobilizim të shqiptarëve në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit në Serbi, me synimin për të rritur përfaqësimin e tyre në Kuvendin e Serbisë.
Kamberi ka thënë se bashkimi i partive politike shqiptare në një listë të përbashkët synon fuqizimin e zërit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe adresimin e kërkesave të tyre ndaj institucioneve të Serbisë.
Ai ka theksuar se shqiptarët vazhdojnë të përballen me diskriminim sistematik, ndërsa ka akuzuar presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, se i paraqet ata si armiq.
Kamberi ka ftuar shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës, si dhe bashkëvendasit e tyre që jetojnë e punojnë në Kosovë, të marrin pjesë në votime dhe të mbështesin Koalicionin Shqiptar me numrin 17.
“Do të tentojmë tre e më tepër”, ka thënë Kamberi, duke iu referuar synimit për të siguruar më shumë se dy mandate në Kuvendin e Serbisë.
Ai ka kërkuar gjithashtu nga Kosova dhe Shqipëria hartimin e një strategjie të përbashkët shtetërore për Luginën e Preshevës dhe jetësimin e fondit të përbashkët për këtë rajon, për të cilin ka thënë se ishte votuar në një mbledhje të përbashkët të dy qeverive në Prizren, vite më parë./RTK