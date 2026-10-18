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Shaip Kamberi, bartës i listës shqiptare në Luginë, në emisionin “Info Magazine” ka deklaruar se përkëdhelja e BE-së ndaj ish-presidentit serb, Aleksandar Vuçiqi, sipas tij, është gabim.
Kjo për faktin se, sipas Kamberit, në Serbi ka narracion antievropian dhe antiperëndim, transmeton Klankosova.tv.
“Gjeopolitika. Fakti që Bashkimi Evropian, Perëndimi në tërësi po mendojnë që duke e përkëdhelur do ta mbajnë Vuçiqin në zonën e interesit apo sferën e interesit perëndimore, mendoj që është një gabim që po bëhet. Të dhënat statistikore flasin që Bashkimi Evropian në 12 vite të sundimit të Vuçiqit i ka dhënë Serbisë 4 miliardë euro ndihmë të drejtpërdrejt pa kthim, dhe rreth 4 miliardë kredi të volitshme. Në të njëjtën kohë në Serbi kemi një narracion antiperëndimor, anti pro-evropian, që po e bën Serbinë si shtetin e Ballkanit Perëndimor në të cilin përkrahja për BE-në është më së largu”, tha Kamberi.
“Dhe kjo tregon se politika e BE-së, e përkëdheljes nuk po jep rezultatet e duhura, prandaj duhet ta ndryshojnë”.
Sa i përket narracionit me Kosovën, Kamberi tha se në Serbi përdoret për ta mbajtur pushtetin ose për të fituar zgjedhjet.