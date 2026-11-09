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Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, Shaip Kamberi, ka ftuar të gjitha listat e tjera që kanë garuar në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar në Luginë të Preshevës, për të bashkëpunuar për konstituimin e këtij këshilli.
Ai ka thënë se frymën e bashkëpunimit që e patën në zgjedhjet parlamentare të Serbië, ta shtrijnë edhe në konstituimin e KKSH-së.
“Si kryetar i Partisë për Veprim Demokratik, i ftoj të gjitha listat të bëhemi bashkë e ta ndajmë përgjegjësinë për drejtimin e KKSh. Sipas numërimit preliminar, lista jonë nr. 3, me Enkel Rexhepin në krye, mori më së shumti vota. Ta respektojmë parimin e fituesit dhe peshën që qytetarët ia dhanë secilës listë.”, ka thënë ai.
Sipas tij, të katër listat duhet të marrin pjesë në vendimmarrje, përtej ndarjes në shumicë e opozitë.
“Jemi të përkushtuar që në KKSH të mos ketë opozitë. Andaj le të bëhemi bashkë ashtu siç ishim në procesin e zgjedhjeve parlamentare.”, ka thënë Kamberi. /Klankosova.tv