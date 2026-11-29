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Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka folur rreth marrëveshjes që është formalizuar për bashkëdrejtimin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, në një takim në Qeverinë e Kosovës me kryeministrin Albin Kurti.
Sipas Kamberit, Këshilli do të udhëhiqet nga Enkel Rexhepi, ndërsa marrëveshja vjen pas bashkimit të subjekteve politike shqiptare në zgjedhjet parlamentare.
Ai e ka cilësuar këtë si një hap drejt konsolidimit të bashkëpunimit politik dhe institucional të shqiptarëve të Luginës së Preshevës.
Kamberi ka theksuar përmes një postimi në Facebook se respektimi i vullnetit të qytetarëve, gjithëpërfshirja dhe ndarja proporcionale e përgjegjësive duhet të jenë bazë e funksionimit të Këshillit.
Ai ka falënderuar kryeministrin Kurti për angazhimin në bashkimin e politikës shqiptare në Luginë dhe mbështetjen e vazhdueshme të Kosovës.
"Përbashkimi duhet të dëshmohet me bashkëpunim, punë dhe rezultate konkrete për qytetarët tanë", shtoi ai.