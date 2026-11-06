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Ditët e fundit, rrjetet sociale janë vërshuar nga diskutime dhe reagime lidhur me disa komente fyese dhe pretendime për bullizim ndaj vajzave dhe personave të tjerë, të cilat i atribuohen Jonës, banores së Big Brother VIP Kosova 5.
Kjo çështje u trajtua edhe gjatë Prime-it, ku Jona u përball me reagimet dhe akuzat që kanë qarkulluar jashtë shtëpisë.
Në klip pasqyroheshin reagimet e disa personave, të cilët tregonin për përvojat e tyre dhe pretendonin se ishin bullizuar nga Jona.
Pas pamjeve, Jona pranoi se në disa raste kishte përdorur gjuhë ofenduese, por theksoi se qëllimet e saj nuk kishin qenë të këqija.
“Është e vërtetë që jam kanë ofenduese. I kam pasë qëllimet e mira, por mënyra qysh i kam thënë nuk janë të mira. Kërkoj falje zyrtarisht për gjithçka”, u shpreh ajo.
Jona iu përgjigj edhe rasteve specifike të përmendura në klip, ndërsa tregoi se edhe vetë kishte përjetuar bullizëm nga njëra prej vajzave.
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