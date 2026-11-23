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Ditët e fundit, afërsia mes Kledjës dhe Bejtës ka marrë vëmendje të madhe, si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Kosova.
Kjo afërsi ka nxitur diskutime nëse mes tyre po lind diçka e re apo bëhet fjalë vetëm për shoqëri.
Në Prime-in e sontëm, Bejta ka treguar se Kledja i duket e bukur, por ka theksuar se ka një lidhje jashtë shtëpisë, transmeton Klankosova.tv.
Ndërsa Kledja, e pyetur lidhur me qëndrimin e vështirë që ka pasur këto ditë brenda shtëpisë, ka konfirmuar se Bejta ka ndikuar në emocionet e saj.
“Mendoj që të kesh pëlqim për dikë, me kaq pak kohë, është shumë. Por kam disa ndjesi dhe disa gjëra që ndiej kur flas ose kur jemi bashkë, ndoshta mund të jenë diçka më shumë se shoqëri”, është shprehur Kledja.
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