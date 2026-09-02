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Tre shtetas të Maqedonisë së Veriut janë shoqëruar në stacionin policor në Han të Elezit, pasi dyshohet se kanë kaluar kufirin ilegalisht me veturën e tyre.
Rasti është evidentuar mbrëmjen e së martës në zonën e Urës së Gurit.
Sipas policisë, gjatë kontrollit të automjetit është gjetur një makinë e vjetër për shtypjen e rërës, e cila është konfiskuar, transmeton Klankosova.tv.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë liruar dhe rasti do të procedohet në procedurë të rregullt.
Ndërkaq, malli i konfiskuar është dërguar në terminalin doganor për procedurat e mëtejshme.