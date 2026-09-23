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Kryediplomatja e Bashkimit Evropian Kaja Kallas, ka shkruajtur për takimet që ka pasur në New York, me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiq.
Ajo vuri në pah nevojën për të avancuar normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
"Përparimi në normalizimin e marrëdhënieve dhe avancimi në rrugën drejt BE-së duhet të ecin krah për krah.Marrëveshjet e arritura përmes Dialogut të lehtësuar nga BE-ja, veçanërisht Marrëveshja e Ohrit, janë detyruese. Zbatimi i tyre nuk është një favor ndaj Brukselit, por një detyrim ndaj qytetarëve të tyre dhe ndaj një rajoni që pret marrëdhënie normale", ka shkruar Kallas në X trasnmeton Klankosova.tv.
Kallas theksoi se BE-ja do të vazhdojë të jetë një ndërmjetës i paanshëm. Por lehtësimi i dialogut nuk mund ta zëvendësojë vullnetin politik në Beograd dhe Prishtinë.
"Është koha për të ecur përpara", përfundon mesazhi i saj.
I met today with President Vučić and Prime Minister Kurti, and raised the need to advance the normalisation of relations between Belgrade and Pristina.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 22, 2026
Progress on normalisation of relations and advancement on the EU path have to go hand in hand.
The agreements reached through… pic.twitter.com/7q3xetoqOy