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Fadil Kajtazi, njohës i çështjeve të sigurisë, ka dhënë një shpjegim lidhur me shkaqet e mundshme që mund të kenë çuar në shpërthimin e municionit në armën e një ushtaraku të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), gjatë një stërvitjeje të mëhershme.
Në “Edicionin Special” në Klan Kosova, Kajtazi analizoi funksionimin e mekanizmit të qitjes automatike të armës, duke përmendur disa faktorë teknikë që, sipas tij, mund të kenë shkaktuar incidentin, raporton Klankosova.tv.
Ai shpjegoi se njëri nga skenarët e mundshëm lidhet me mbinxehjen e tytës dhe folesë së saj, veçanërisht në rastet kur arma përdoret për një kohë të gjatë me qitje të shpeshta.
Sipas Kajtazit, temperatura e lartë, e kombinuar me cilësinë e dobët të municionit, mund të ndikojë në aktivizimin e parakohshëm të barutit.
Një tjetër mundësi që ai përmendi lidhet me një defekt në mekanizmin e ndezjes së fishekut, ku procesi i ndezjes mund të ndodhë para se fisheku të pozicionohet siç duhet në armë.
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