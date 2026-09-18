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Gazetari Shkumbin Kajtazi, ka deklaruar se Kuvendi i Kosovës do duhej të mbante seancë në ditën kur u shpall aktgjykimi dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në emisionin “Kosova Today”, Kajtazi tha se nuk ka pasur rëndësi që disa deputetë kanë qenë në Hagë, duke theksuar se jo të gjithë do të flisnin në këtë seancë, transmeton klankosova.tv.
“Të fliste organi më i lartë i këtij shteti. Jemi ndalë në pauzë”, u shpreh Kajtazi.
Megjithatë, Kajtazi tha se është shumë korrekte që kryeministri Albin Kurti dhe ministri i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca kanë reaguar po më 16 shtator.
Duke folur rreth krijimit të Gjykatës Speciale, Kajtazi tha se njerëzit që e themeluan të njëjtën, do të shpallen heronj.
“Kushdo që e ka bërë Gjykatën Speciale, po e them kushtimisht, ka me qenë hero i shtetit të Kosovës, sepse po nëse nuk e kishim bërë atë gjykatë tu kishin ngarkuar akuzat për trafikim organesh në një gjykatë të krijuar prej dikujt tjetër. Pos kësaj, këta po se po që ishin arrestu e dënu, por vargu i njerëzve që ishin arrestu e dënu do të ishte aq i madh, sa neve na kishin shku ushtarë atje, sesa kishin mbetur veteranë këtu”, tha gazetari.