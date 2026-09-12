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Gazetari Shkumbin Kajtazi e ka quajtur ditë emocionuese të sotmen e Marshit për Liri.
Ai rrëfeu një ndërveprim që e kishte pasur me një veteran të Luftës në Kosovë që i merakosur e kishte pyetur për verdiktin e Gjykatës së Hagës.
“Duke ardhur në ndali një burrë edhe më pyeti: ‘Shkumbin, a po lirohen?’. Është e vështirë me u përgjgjigjë se nuk e di askush. I thashë: uroj që të ketë drejtësi ,se nëse ka drejtësi do të lirohen”.
“Edhe filloi me tregu që ‘kam qenë edhe unë ushtar’ edhe e tradhtun lotët e s’e tha asnjë fjalë masnej”.
“Përveç një ditë e randsishme qoftë për luftën tonë çlirimtare, qoftë për shtetin tonë në aspektin politik, edhe të qëndrimit tonë politik, sot është edhe një ditë emocionuese për shumë njerëz, për shumë njerëz që kanë dhanë gjithçka dhe në këto vite e kanë pa një dënim, sepse gjashtë vjet s’është e lehtë të kalohen në ato kushte që i kalojnë ata njerëz, dhe është goxha e vështirë duke e ditur se çfarë barre e rëndë është mbi supet e tyre”.