Lajmet e fundit
Opinionisti, Shkumbin Kajtazi, në emisionin “Kosova Today” ka folur rreth çështjes së presidentit.
Sipas tij, i vetmi opsion për ta zgjidhur ngërçin institucional, është nëse, siç tha ai, të zgjidhet president Ramush Haradinaj, transmeton Klankosova.tv.
Ai shtoi se Haradinaj, sipas tij, është i pranueshëm për të gjithë spektrin ndërkombëtar.
“Matematika e vetme që e zgjidh ngërçin: Ramush Haradinaj është i pranueshëm për krejt spektrin ndërkombëtar për president. Nevoja për ta pasë një president që i ka kalu edhe proceset në Hagë, e ka kalu edhe luftën. Është përfaqësues i denjë i UÇK-së. Është i vetmi, në rast se na e shohim zgjedhjen e presidentit karshi situatës ku jemi pas vendimit të Hagës”, tha ai.