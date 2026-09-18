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Gazetari Shkumbin Kajtazi ka komentuar protestën e thirrur në Prishtinë në mbështetje të UÇK-së, duke thënë se ajo mund të ketë efekt në aspektin e mesazhit publik, edhe pse jo ndikim juridik në proceset gjyqësore në Hagë.
Në emisionin “Kosova Today”, Kajtazi tha se protesta mund të shërbejë për të përcjellë një mesazh të qartë lidhur me përfaqësimin e popullit të Kosovës.
“Protestat kanë me dhanë një efekt, ndonëse jo efekt juridik, por kanë me dhanë mesazhin e nevojshëm që të paktën nuk mundesh me fol në emër të këtij populli”, deklaroi Kajtazi.