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Opinionisti Vehbi Kajtazi ka komentuar në emisionin “Rubikon” të Klan Kosovës rëndësinë e 16 shtatorit, kur pritet të shpallet aktgjykimi në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Dhomat e Specializuara në Hagë.
Kajtazi tha se shpreson që 16 shtatori të jetë fundi i një procesi shumë të gjatë e të mundimshëm për të akuzuarit dhe familjarët e tyre, duke theksuar se procesi gjyqësor duhet të përmbyllet me një vendim të drejtë.
Ai theksoi se, pas përfundimit të procesit, duhet të bëhet një rikapitulim i të gjitha zhvillimeve që nga fillimi i hetimeve e deri te aktgjykimi.
“Mendoj që kur e shohim procesin e fundit duhet me bërë një rikapitullim të krejt asaj çka ka ndodhur. Duhet me pa një hetim për çka ka nis, duhet me pa një dokument që është aktakuzë, duhet me pa procesin në tërësi dhe në fund një aktgjykim i cili shpresoj të jetë i drejtë. Kur po them i drejtë, të jetë i drejtë që mos të interpretohet në asnjë formë tjetër përveç vënies së drejtësisë për të akuzuarit”, deklaroi ai.
Duke folur për transparencën e procesit, opinionisti ngriti shqetësimin se një pjesë e madhe e seancave nuk janë ndjekur nga publiku, për shkak të mbylljes së tyre.
“Ky aktgjykim do të shpallet në emër të popullit, por ky popull nuk i ka parë diku përafërsisht 70 për qind të seancave. Pra, kanë qenë të mbyllura. Dhe derisa kanë qenë të mbyllura këto, nuk besoj që as populli, as të tjerët që marrin vesh nga këto zhvillime, kanë me pas një ide të qartë se për çka shpallet aktgjykimi”, tha Kajtazi./Klankosova.tv