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Gazetari, Muharrem Kafexhiu tha se sot Qeveria e Kosovës bëri hapin e parë për çështjen e Apelit ndaj ish-krerëve të UÇK-së që me 16 shtator morën aktgjykimin dënues nga Dhomat e Specializuara në Hagë.
Kafexhiu në emisionin “Kosova Today” tha se Kosova duhet të merret ekskluzivisht me Apelin për ta zhbërë dënimin.
“Sot është kryer hapi i parë nga Qeveria, do thotë ekzekutivi ka vendos krijimin e Grupit Punues që do merret ekskluzivisht për çështjen e Apelit... Tash duhet të merremi vetëm me Apelin, Apeli është çështja kyçe, ajo çka nuk po e pranojmë ne si shoqëri është 4-shja e UÇK-së është dënuar fatkeqësisht dhe tash duhet të punojmë për ta zhbërë dënimin”, tha ai.