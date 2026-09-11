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Deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj ka komentuar zhvillimet e sotme në Kuvendin e Kosovës pas largimit të PDK-së nga salla parlamentare si rezultat që Lëvizja Vetëvendosje nuk votoi pro kanidates së saj për nënkryetare, Vlora Çitaku.
Kadrijaj përmes një postimi në Facebook tha se për Kurtin dhe LVV-në 'nuk ka Kushtetutë, ligje dhe as rregullore', transmeton klankosova.tv.
"Për Albin Kurtin e LVV, nuk ka kushtetutë, ligje e as rregullore. Dejona është mbi rendin kushtetues. Për ku jeni nis o ushtria e kuqe!", ka shkruar ajo në Facebook.