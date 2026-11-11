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Aleanca do ta votojë Projektligjin për Dhomat e Specializuara, pavarësisht formës në të cilën do ta shqyrtojë Kuvendi, thotë nënkryetarja e kësaj partie, Time Kadrijaj.
Derisa ka mbetur edhe një javë nga afati për rishqyrtimin e projektligjit nga legjislativi, pas kthimit nga presidentja Justina Shiroka-Pula, Kadrijaj ka theksuar rëndësinë e hyrjes në fuqi të tij.
Ajo, në një intervistë për KosovaPress, thekson se institucionet e Kosovës duhet të angazhohen për t'u dalë në ndihmë ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët më 16 shtator janë dënuar në shkallë të parë nga Gjykata Speciale, transmeton Klankosova.tv.
Kadrijaj e sheh të domosdoshme miratimin sa më të shpejtë të strategjisë shtetërore për ish-krerët e UÇK-së, e cila, sipas saj, duhet të zbatohet nga të gjitha institucionet e vendit, e veçmas shërbimi i jashtëm.
Kadrijaj ka bërë të ditur se Komisioni për Punë të Jashtme ka zhvilluar takime të vazhdueshme me ambasadorët e akredituar në Kosovë, me të cilët ka ngritur shqetësimet lidhur me këtë çështje. Ndërkaq, nëse strategjia duhet të diskutohet edhe me aleatët ndërkombëtarë, sipas saj, mbetet çështje që i takon komisionit.
Javën e kaluar është mbajtur takimi i fundit i grupit punues, për të cilin u tha se është arritur pajtueshmëri mes anëtarëve për ecjen tutje me strategjinë.
“Krejt çka duhet të bëhet është më e mira që t’i dalim në ndihmë katërshes së UÇK-së, që unë mendoj se janë dënuar padrejtësisht. Shkalla e dënimit, vitet e dënimit, janë të padrejta. Institucionet e Kosovës duhet t’u dalin përkrah dhe t’u dalin në ndihmë. Ne, si Komision i Punëve të Jashtme, kemi pasur takime të vazhdueshme me ambasadorët që janë në Kosovë dhe kemi ngritur si shqetësim... A duhet që këta ta diskutojnë strategjinë edhe me aleatët tanë, mbetet në pronësi të grupit punues”, thekson Kadrijaj.
Deputetja e Aleancës foli edhe për deklaratat e ministrit për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, i cili, pas fitores së Listës së Studentëve në zgjedhjet në Serbi, foli për mundësinë e themelimit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe.