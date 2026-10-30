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Deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj, ka reaguar ndaj deputetes së Vetëvendosjes, Arjeta Fejza, duke e akuzuar për diskurs me shpifje.
Kadrijaj ka thënë se propaganda e Vetëvendosjes ka dështuar, transmeton Klankosova.tv
“Arjeta Fejza, mos u sill okolla. Ti e majte diskursin e shpifjeve që filluan në seancë plenare, e ti e vazhdove në emision. Po meqenëse propaganda e juaja ra, e po ashtu as deklarata jote nuk eci, s’po din qysh me dalë prej baltakut në të cilin vetë shkove. Zoti ta marroftë fytyrën!”, ka shkruar Kadrijaj.