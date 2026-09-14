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Çarshia e Kaçanikut është rehabilituar pas një investimi prej 250 mijë eurosh, ndërsa së shpejti pritet të nisë edhe një projekt i madh për furnizimin me ujë të pijshëm në këtë komunë.
Kryetari i Kaçanikut, Sabedin Vishi, tha në emisionin “Fol me Arin”, se në kuadër të rehabilitimit të çarshisë janë përfshirë ndriçimi publik, trotuaret, rruga e çarshisë, si dhe sistemi i ujërave atmosferike dhe kanalizimit.
“Çarshinë e kemi përuruar para dy ditësh dhe është bërë rehabilitimi komplet, duke përfshirë ndriçimin publik, trotuaret në të dy anët dhe rrugën e çarshisë", deklaroi ai.