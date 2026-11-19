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Deputetja e PDK-së, Besa Kabashi-Ramaj, ka folur në seancën e Kuvendit ku po shqyrtohet projektbuxheti për vitin 2027, duke theksuar se siguria kombëtare nuk kufizohet vetëm te ushtria dhe policia.
Ajo ka thënë se pjesë e rëndësishme e sigurisë janë edhe infrastruktura energjetike, furnizimi me ujë, telekomunikacioni, transporti dhe infrastruktura digjitale.
Kabashi-Ramaj ka përmendur edhe sabotimin e kanalit të Ibër-Lepencit, duke thënë se kjo ngjarje tregoi se sa serioze mund të jenë pasojat e cenimit të infrastrukturës kritike.
“Një shtet që nuk garanton furnizimin me energji dhe funksionimin e shërbimeve jetike gjatë krizave, nuk mund të pretendojë se ka ndërtuar qëndrueshmëri kombëtare”, ka deklaruar ajo, njofton Klankosova.tv.