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Largimi i papritur i Behares nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova ka qenë temë diskutimi në emisionin “Ora Shtatë” në Klan Kosova.
Gazetari Agon Rexhepi tha se sipas informacioneve që posedon, largimi i saj lidhet me një çështje familjare.
Ai nuk ka konfirmuar nëse bëhet fjalë për ndonjë problem shëndetësor të një familjari apo për arsye të tjera, transmeton Klankosova.tv.
Ai gjithashtu ka vlerësuar se Beharja ishte një prej banoreve që kishte filluar të merrte më shumë vëmendje në shtëpi, veçanërisht pas spektaklit të fundit.