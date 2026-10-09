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Nëna e Cristiano Ronaldos, Dolores Aveiro, ka folur për një periudhë të vështirë që ka përjetuar i biri, duke zbuluar edhe bisedën telefonike që pati me yllin portugez pas largimit të tij nga grumbullimi i kombëtares.
Në një intervistë për revistën portugeze TV 7 Dias, Dolores tregoi se e kishte telefonuar Cristiano Ronaldon për të mësuar më shumë rreth situatës, ndërsa ai i kishte kërkuar të mos shqetësohej, transmeton Klankosova.tv.
“Pasi djali im u largua nga grumbullimi i kombëtares, e telefonova dhe ai më tha: ‘Mami, mos u shqetëso. Do ta tregoj të vërtetën kur të jemi të gjithë bashkë’. Unë iu përgjigja: ‘Në rregull, biri im. Kaloje këtë situatë’”, rrëfeu ajo.
Dolores zbuloi se ishte përpjekur ta qetësonte të birin dhe t’i jepte gjithë mbështetjen e saj, por në fund vendimi i takonte vetë Ronaldos.
“I thashë të qëndronte i qetë, por në fund ai e mori vendimin e tij. U përpoqa t’i jepja gjithë forcën time, por kjo nuk e ndryshoi asgjë”, u shpreh nëna e pesë herë fituesit të Topit të Artë.
Ajo nuk i fshehu as emocionet, duke theksuar se Ronaldo ka dhënë jashtëzakonisht shumë për Portugalinë dhe se, sipas saj, nuk është vlerësuar gjithmonë ashtu siç e meriton.
“Cristiano i ka dhënë shumë Portugalisë dhe do të jetë gjithmonë aty. Ai ka qenë gjithmonë heroi i Portugalisë, por nuk i japin vlerësimin që meriton, në mënyrën që e meriton”, deklaroi Dolores.
Ajo pranoi se kishte derdhur lot, duke shtuar se ndonjëherë të qarët është një mënyrë për të çliruar emocionet e grumbulluara.
“Qava pak. Ndonjëherë, të qash të ndihmon të çlirosh atë që ndien. Duhet ta kalojmë këtë fazë”, u shpreh ajo.