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Gazetari nga Shqipëria, Elton Tozaj në një lidhje live me emisionin 'Kosova Today' në Klan Kosova, ka folur për Big Brother VIP Kosova 5.
Duke folur për banorët, ai duket që nuk e pëlqen fort Arlindën.
Eltoni u shpreh se ka banorë që harrojnë që janë në një lojë, të tjerë që janë pjesë e provokimeve dhe banorë që nuk e dinë se ku kanë hyrë.
“Ka banorë që kanë hyrë aty për të provokuar, e kanë ditë shumë mirë që në fillim, dhe kur fillojnë e bëjnë më katolikin sesa Papa duke mos pranuar provokimet ose duke mos pranuar mënyrën e jetesës brenda asaj shtëpie, absolutisht që pastaj bëhen shumë të mërzitshëm” - u shpreh Tozaj.