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Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara, Melania Trump, ka pritur pemën zyrtare të Krishtlindjeve për vitin 2026, e cila ka mbërritur në Shtëpinë e Bardhë me një karrocë të tërhequr nga kuajt.
Sipas Fox News, bredhi, i lartë rreth 5.5 metra, është transportuar nga kompania “Silent Night Evergreens”, në qytetin Endeavor të shtetit Wisconsin, dhe do të vendoset në Dhomën Blu (Blue Room), ku do të shërbejë si dekori kryesor festiv.
Mbërritja e pemës me karrocë kuajsh shënon zyrtarisht fillimin e sezonit të festave të fundvitit në Shtëpinë e Bardhë.
Kjo traditë e veçantë vazhdon që nga viti 1966 dhe çdo vit shënon nisjen e përgatitjeve festive në rezidencën presidenciale amerikane.