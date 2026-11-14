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Juventusi ka miratuar një rritje kapitali prej 200 milionë eurosh dhe ka bërë të ditura kushtet përfundimtare të këtij operacioni, pas autorizimit të marrë nga Asambleja e Aksionarëve më 3 nëntor.
Shifrat kryesore:
200.18 milionë euro – Vlera maksimale e rritjes së kapitalit.
131 milionë euro – Kontributi që Exor ka marrë përsipër për të mbuluar pjesën e saj në këtë operacion.
60 milionë euro – Shuma që Exor ka avancuar tashmë dhe që përfshihet në angazhimin e saj të përgjithshëm.
50 milionë euro – Shuma shtesë për të cilën ekziston autorizimi dhe që mund të përdoret në të ardhmen.
Datat kryesore:
Aksionarët do të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për blerjen e aksioneve të reja nga 16 nëntori deri më 1 dhjetor. Këto të drejta do të mund të tregtohen në bursë nga 16 deri më 25 nëntor.
Ndërkohë, Exor do të garantojë blerjen e aksioneve që mund të mbeten të pashitura gjatë këtij procesi.
Objektivi:
Rritja e kapitalit synon të forcojë gjendjen financiare të Juventusit, të mbështesë konkurrueshmërinë sportive, të garantojë respektimin e rregullave financiare të FIGC-së dhe UEFA-s, si dhe të krijojë mundësi për investime të ardhshme.