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Juventusi ka regjistruar një fitore të rëndësishme 4-1 ndaj Omonias në Europa League, pas një përmbysjeje spektakolare.
Mysafirët kaluan të parët në epërsi me golin e Lubomir Satkas, por ky gol zgjoi italianët, të cilët reaguan fuqishëm.
Cambiaso realizoi një supergol për barazimin, ndërsa Jeff Ekhator përmbysi rezultatin. Më pas, Conceição dhe në fund Boga vulosën fitoren 4-1.
Me këtë sukses, Juventusi ngjitet në vendin e dytë me 13 pikë dhe në ndeshjen e ardhshme do të përballet me Beer Sheva. Omonia, në vendin e 26-të, do ta presë Celticun./Klankosova.tv.