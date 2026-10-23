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Problemet me lëndimet vazhdojnë te Juventusi, pasi Zeki Celik dhe Nico Gonzalez kanë pësuar lëndime muskulore pas barazimit 2-2 ndaj Rennesit në Europa League.
Kontrollet mjekësore kanë konfirmuar një lëndim të shkallës së ulët në bicepsin femoral të këmbës së majtë për Celikun, ndërsa Nico Gonzalez ka lënduar muskulin soleus në këmbën e djathtë.
Të dy lojtarët kanë nisur rehabilitimin dhe pritet të jenë jashtë fushave deri pas pushimit të nëntorit.
Kështu, Luciano Spalletti përballet me telashe të mëdha, pasi në listën e mungesave janë edhe Yildiz, Thuram, Ekhator, Locatelli, Grabara, Milik dhe Conceiçao.