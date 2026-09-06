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Juventusi ka shmangur humbjen në minutat e fundit ndaj Milanit, duke barazuar 1-1 në derbin italian.
Skuadra e Milanit kaluan në epërsi në minutën e 68-të me Alphadjo Cisse, pas një kundërsulmi të shpejtë, ndërsa Juventusi kishte krijuar disa mundësi për gol gjatë ndeshjes, transmeton Klankosova.tv.
Kur gjithçka po shkonte drejt fitores së Milanit, Federico Gatti shënoi në kohën shtesë për t’ia siguruar Juventusit një pikë.
Në këtë takim u paraqit edhe ylli kosovar, Edon Zhegrova, i cili u inkuadrua në minutën e 89-të, duke zëvendësuar Francisco Conceicaon.
Me këtë barazim, Juventusi dhe Milani kanë nga shtatë pikë pas katër ndeshjeve./Klankosova.tv