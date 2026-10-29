Lajmet e fundit
Edhe pse zyrtarisht ende nuk ka nisur edicioni i sivjetmë, tashmë banorët e parë të Big Brother VIP Kosova 5 kanë hyrë në shtëpinë më të famshme në Kosovë.
Dhe, me të hyrë brenda, edhe e kanë filluar lojën.
“Juve dyjave jashtë… e di që doni me ma marrë” – tha Nicci, drejtuar Antonetës dhe Arlindës, dy banoret e tjera që kanë hyrë sonte në shtëpi, transmeton Klankosova.tv.
Vlen të theksojmë se banorët janë rehatuar në shtëpi, pas pak pritet të hyjë Elijona - banorja e vitit të kaluar të BigBrother VIP Kosova 4.