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Justina Shiroka-Pula ka marrë zyrtarisht detyrën e Presidentes së Republikës së Kosovës, në kuadër të ceremonisë inauguruese të mbajtur pas zgjedhjes së saj në krye të shtetit.
Gjatë ceremonisë, ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, ia ka dorëzuar Shiroka-Pulës Kushtetutën e Republikës së Kosovës, duke shënuar edhe kalimin zyrtar të detyrës, transmeton Klankosova.tv.
Ceremonia inauguruese shënon fillimin zyrtar të detyrës së saj si Presidente e Republikës së Kosovës.