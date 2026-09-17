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Vendimi i së mërkurës ndaj ish-krerëve të UÇK-së riktheu idetë për zhbërjen e Gjykatës Speciale.
Por, kjo veç që është shumë e vështirë e arritshme, po thuhet se vendit mund t'i sjellë edhe pasoja, raporton Klan Kosova.
Lidhur me këtë, njohësi i ligjit, Asdren Bytyqi thotë se mund ta bëjnë veç ata që e sponsorisuan themelimin e saj.
Nëse kjo realizohet, konsiderohet se rrëzohet edhe vendimi që kjo e fundit e mori për çlirimtarët.
Juristët pohuan se më herët është tentuar që të bëhet kjo por është ndalur shkak i presionit amerikan.
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