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Para se t'ia shqiptonte dënimin ia bëri të qartë një fakt. Vendimin se nuk do t'i llogaritet koha e kaluar në paraburgim për rastet e tjera, gjyqtari Christopher Gosnell e mori veç për ish-presidentin Hashim Thaçi.
E njohësit e fushës, thonë se ky qëndrim bie ndesh me ligjin dhe është i padrejtë.
Andaj, u rekomandua apelimi sa më i shpejtë i rastit.
Ndërkaq, gjykimi për rastin “Thaçi 2” ka qenë i parregullt juridikisht, sipas ligjeve të Kosovës.
Sipas avokatëve, qëllimi ishte aprovimi i aktakuzës nga ZPS-ja në rastin e parë.
Dënimi i përgjithshëm prej 41 muajsh, vlerësohet se do të përdoret nga kundërshtarët e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
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