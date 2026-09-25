Lajmet e fundit
Në Podujevë një numër i shumtë i qytetarëve janë grumbulluar në protestë për të shprehur kundërshtimin ndaj vendimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Gazetari, Fidan Jupolli tha se sot shqiptarët janë në një pozicion ku ose janë me UÇK-në ose me Millosheviqin.
"Historia nuk gjykohet, ajo mbahet afër. Ata në Hagë po thonë që ne jemi kriminel, ne nuk jemi kriminel. Jemi pasardhës e atyre që ua kemi mbrojt deri te muret e Vjenës qytetërimit evropian. Ne nga një vend i vogël u themi: Mjaft! Në këtë betejë , në këtë kauzë ku janë shqiptarët sot veç dy opsione janë, ose je me UÇK-në, ose me Millosheviqin", tha Fidan Jupolli.